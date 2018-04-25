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قتلى وجرحى بحريق في بئر نفط في إندونيسيا

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قتلى وجرحى بحريق في بئر نفط في إندونيسياحريق في بئر نفط في إندونيسيا
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قتل 10 أشخاص وأصيب 40 آخرون بحريق شب في بئر نفط في إقليم اتشيه شمال غرب إندونيسيا.

وقالت الوكالة الإندونيسية للتخفيف من أثر الكوارث في بيان: "لا نزال نجمع بيانات بشأن عدد الضحايا لأن الحريق لم يخمد بعد".

وأضافت أن الحريق شب في شرق اتشيه في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعدما فاضت البئر، التي يبلغ عمقها 250 مترا بالنفط، وتجمع السكان لتعبئته.

وذكرت أن عشرات الأشخاص أدخلوا المستشفى في باندا اتشيه عاصمة الإقليم، مضيفة أن شركة النفط الحكومية بيرتامينا توفر المعدات للمساعدة في السيطرة على الحريق.

وأفاد قائد الشرطة في شرق اتشيه بأن بئر النفط ربما حفرت بطريقة غير مشروعة، وبأن الحريق ربما شب عندما كان يدخن شخص لفافة من التبغ.

والتنقيب عن النفط على هذا النحو شائع في اتشيه، حيث تشغل بيرتامينا بئرا نفطية.

المصدر: رويترز

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