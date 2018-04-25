ترامب يقيم حفل عشاء فاخرا لضيفه ماكرون في البيت الأبيض (فيديو+صور)

أقام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حفل عشاء فاخرا لضيفه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في البيت الأبيض، حضره نحو 150 شخصا من النخبة السياسية الأمريكية وشخصيات أخرى.

وبالإضافة إلى الرئيس الأمريكي وزوجته ميلانيا ترامب، والرئيس الفرنسي وزوجته بريجيت ماكرون، حضر حفل العشاء كذلك نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس وزوجته، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، وكبير موظفي البيت الأبيض جون كلي، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، المرشح لمنصب وزير الخارجية، مايك مومبيو.

يقوم الرئيس الفرنسي بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة، انطلقت يوم الاثنين الماضي، وتستمر ثلاثة أيام يبحث خلالها عددا من الملفات مع واشنطن، في طليعتها الاتفاق النووي الإيراني.

ماكرون هو أول رئيس أجنبي يستقبله الرئيس دونالد ترامب بتشريفات "زيارة دولة" التي تقتضي مراسم خاصة.

وقد بدأ ترامب وماكرون تعارفهما قبل عام في بلجيكا، وفي الوقت الذي نأى فيه زعماء أوروبيون آخرون بأنفسهم عن ترامب، عمل ماكرون جاهدا على البقاء قريبا من الرئيس الأمريكي، وكثيرا ما يتحدث الزعيمان معا عبر الهاتف.

Reuters

Reuters

المصدر: وكالات

نادر همامي