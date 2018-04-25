"G7" قلقة من "تصرفات روسيا" في سوريا وأوكرانيا

عبرت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) عن قلقها من التصرفات الروسية التي وصفتها بأنها "تزعزع الاستقرار في سوريا وأوكرانيا والدول المجاورة".

وجاء في بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية وأمن بلدان مجموعة "G7" في أعقاب اجتماعهم بمدينة تورونتو الكندية، أمس الثلاثاء: "بحث وزراء بلدان مجموعة "G7" القلق العام إزاء مسائل السلام والأمن، بما فيها ما يخص سوريا وأوكرانيا وكوريا الشمالية. وفي حديثهم حول التحديات العامة للنظام الدولي طرح الوزراء موضوع تصرفات روسيا التي تزعزع الاستقرار، بما فيها الأعمال الروسية غير المقبولة في سوريا وأوكرانيا والدول الأخرى".

واتهمت مجموعة "G7" روسيا بـ "التدخل في العمليات الديمقراطية وإجراء حملات تضليل".

وكانت بلدان مجموعة "G7" اتهمت روسيا سابقا بزعزعة الاستقرار في العالم، مهددة بتشديد العقوبات المفروضة عليها، بسبب الوضع في منطقة دونباس بأوكرانيا.

من جهتها أشارت السلطات الروسية أكثر من مرة إلى أن روسيا لا تشارك في النزاع الأوكراني الداخلي، وهي ليست متورطة فيما يحدث في دونباس. كما نفت الاتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. أما بشأن سوريا فإن وجود روسيا في هذا البلد جاء بطلب من الرئيس الشرعي للبلاد بشار الأسد.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا