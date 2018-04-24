"السبعة الكبار" تحث وسائل التواصل الاجتماعي على "جرأة أكبر" في محاربة التطرف

طالب وزراء أمن "مجموعة السبعة" شركات تقنية المعلومات وشبكات التواصل الاجتماعي ببذل مزيد من الجهود للتصدي لنشر الأفكار المتطرفة عبر منصاتها.

وقال الوزير الكندي للأمن الاجتماعي والحماية المدنية، رالف غودايل، للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "بإمكان هذه الشركات أن تكون أكثر جرأة (في تصديها للتطرف)".

وأشار الوزير إلى أن شركتي "فيسبوك" و"غوغل" حققتا "بعض التقدم في رصد ومنع نشر مواد ذات طابع متطرف وإرهابي عبر منصاتهما، لكن وزراء أمن مجموعة السبعة يريدون المزيد".

وعُلم في وقت سابق أن ممثلي شركات "تويتر" و"غوغل" و"+مايكروسوفت" يخططون لحضور اجتماع لوزراء أمن مجموعة "السبعة الكبار" (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، كندا، اليابان، الولايات المتحدة)، عقد في مدينة تورونتو الكندية اليوم الثلاثاء.

يذكر أن الشركات الثلاث المذكورة تشارك في "منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب"، الذي تم إنشاؤه، العام الماضي، بضغط من الولايات المتحدة والدول الأوروبية بعد سلسلة من الاعتداءات الإرهابية في أوروبا.

المصدر: تاس

قدري يوسف



