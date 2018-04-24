المعارضة في أرمينيا تلغي المفاوضات مع الحكومة

أعلنت المعارضة في أرمينيا عن إلغاء المفاوضات مع الحكومة التي كان من المقرر أن تجري غدا الأربعاء.

وقال المسؤول في حزب "المعاهدة المدنية" المعارض تيغران أفينيان إن "المفاوضات يمكن أن تدور فقط حول تلك المسائل التي تم الإعلان عنها، وعلى جدول الأعمال انتقال السلطة"، مضيفا أنه "لا يمكن التفاوض حول أي أجندة أخرى".

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وكان من المقرر إجراء مفاوضات بين القائم بأعمال رئيس الوزراء الأرمني كارين كارابيتيان وقائد الاحتجاجات، البرلماني المعارض نيقول باشينيان. وطالبت المعارضة مناقشة انتخاب "مرشح من الشعب" في منصب رئيس الوزراء، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

ويأتي ذلك بعد استقالة رئيس الوزراء الأرمني سيرج سركيسيان من منصبه يوم الاثنين على خلفية احتجاجات المعارضة على انتخابه رئيسا للحكومة من قبل البرلمان، والتي استمرت 10 أيام.

المصدر: تاس

أنطون زوييف