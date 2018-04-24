إيران: سنعاقب إسرائيل على ضربها "T4" السورية وهذا أمر حتمي

توعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، بأن بلاده ستعاقب إسرائيل على عدوانها في قاعدة "T4" السورية وقتلها مستشارين عسكريين من إيران خلال الغارة.

وقال شمخاني، في تصريح للصحفيين، اليوم الثلاثاء، قبل مغادرته إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في اجتماع المسؤولين الأمنيين لدول القارات الخمس، ردا على سؤال حول "الاعتداء الصهيوني" على قاعدة "T4" وقتل عدد من المستشارين الايرانيين: "إن الجمهورية الاسلامية دفعت ثمنا كبيرا لإرساء الأمن الإقليمي ومحاربة الإرهاب التكفيري، لذلك لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي مقابل التصاعد المقلق النابع عن إجراءات أمريكا والكيان الصهيوني وبعض حلفائهم الإقليميين المزعزعة للأمن".

ونوه شمخاني إلى أن التواجد الاستشاري الإيراني في سوريا والذي بدأ بطلب من الحكومة الشرعية في هذا البلد يهدف إلى محاربة الإرهاب، "إذ كان له دور مصيري في هزيمة هذا التيار بالمنطقة".

وتابع أن "الكيان الذي يعطي لنفسه الحق بالاعتداء على سيادة بلد آخر واستهداف قوات تحارب الإرهاب بالتأكيد يجب أن يكون قد فكر بتداعيات وعواقب ذلك الاعتداء وردود الفعل المقابلة".

وأردف مشددا: "إن معاقبة الكيان الصهيوني أمر حتمي لا رجعة عنه، لكن طبيعة وزمان ومكان وكيفية الرد على المعتدي ستحددها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. إذا كان الكيان الصهيوني لم يدرك بعد انتهاء زمن اضرب واهرب فيجب عليه دفع ثمن عدم الفهم".

وتعرضت قاعدة "T4" العسكرية الجوية الواقعة بمحافظة حمص وسط سوريا لضربات جوية، يوم 9 أبريل، أسفرت عن مقتل 14 شخصا بينهم، حسب ما قالته طهران، 7 عسكريين إيرانيين.

ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن هذه العملية، لكن كلا من روسيا وسوريا وإيران أكدت أن الضربات شنتها القوات الجوية الإسرائيلية.

المصدر: فارس + تسنيم

رفعت سليمان