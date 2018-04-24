إسرائيل تتخلى عن الخطط لترحيل المهاجرين الأفارقة قسرا

أكدت الحكومة الإسرائيلية أنها لا تعتزم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى إسرائيل من دول إفريقية، معظمهم من إريتريا والسودان، بشكل قسري.

وجاء ذلك في رسالة وجهتها الحكومة الإسرائيلية إلى المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

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ووفقا للرسالة، فإن إدارة الهجرة الإسرائيلية ستواصل البحث عن خيارات لنقل المهاجرين الراغبين في المغادرة إلى بلدان أخرى، لكن ترحيلهم القسري "لم يعد موجودا على الأجندة".

وكانت إسرائيل تعتزم ترحيل عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين أو سجنهم لأجل غير مسمى، ما أثار انتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف