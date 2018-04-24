كارداشيان تعلق على المظاهرات في أرمينيا

وصفت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان الأحداث الجارية في أرمينيا بـ"يوم تاريخي".

وكتبت كارداشيان في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "رؤية كيف توحد مواطنو أرمينيا أثناء الاحتجاجات السلمية من أجل التغيير ملهمة جدا. هذا اليوم تاريخي بالنسبة لأرمينيا".

ونشرت كارداشيان صورة جمعتها بامرأة أرمينية مسنة "ترمز لقلوب الكثير من الأرمن الأقوياء"، حسب قولها.

It’s so inspiring to see all Armenians united in peaceful protests making a difference. It’s a historic day for Armenia. ❤️🇦🇲💋 I used this image of me in Armenia because this woman touched my heart and to me she represents the heart of so many strong Armenians! pic.twitter.com/a00Z5al46N — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 23 апреля 2018 г.

يذكر أن كيم كارداشيان نجمة أمريكية من أصول أرمنية، وتعتبر نفسها "نصف أرمنية".

وسبق لرئيس الوزراء الأرمني سيرج سركيسيان أن قدم استقالته، وذلك على خلفية مظاهرات حاشدة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجا على بقاء سركيسيان، رئيس أرمينيا السابق، في السلطة. كما اتهمت المعارضة الأرمنية بقيادة النائب نيكول باشينيان الرئيس السابق بسوء إدارة البلاد والتسبب بتدهور حالتها الاقتصادية.

وتم تعيين النائب الأول لسركيسيان كارين كارابيتيان قائما بأعمال رئيس الحكومة.

المصدر: وكالات

ناتاليا أوسمان