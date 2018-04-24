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كارداشيان تعلق على المظاهرات في أرمينيا

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كارداشيان تعلق على المظاهرات في أرمينيا
AP Andy Kropa
نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان
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وصفت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان الأحداث الجارية في أرمينيا بـ"يوم تاريخي".

وكتبت كارداشيان في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "رؤية كيف توحد مواطنو أرمينيا أثناء الاحتجاجات السلمية من أجل التغيير ملهمة جدا. هذا اليوم تاريخي بالنسبة لأرمينيا".

ونشرت كارداشيان صورة جمعتها بامرأة أرمينية مسنة "ترمز لقلوب الكثير من الأرمن الأقوياء"، حسب قولها.

يذكر أن كيم كارداشيان نجمة أمريكية من أصول أرمنية، وتعتبر نفسها "نصف أرمنية".

وسبق لرئيس الوزراء الأرمني سيرج سركيسيان أن قدم استقالته، وذلك على خلفية مظاهرات حاشدة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجا على بقاء سركيسيان، رئيس أرمينيا السابق، في السلطة. كما اتهمت المعارضة الأرمنية بقيادة النائب نيكول باشينيان الرئيس السابق بسوء إدارة البلاد والتسبب بتدهور حالتها الاقتصادية.

وتم تعيين النائب الأول لسركيسيان كارين كارابيتيان قائما بأعمال رئيس الحكومة.

المصدر: وكالات

ناتاليا أوسمان

 

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