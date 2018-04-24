موسكو غير راضية عن ردود لندن على الأسئلة بشأن قضية سكريبال

أبدت موسكو عدم رضاها عن ردود لندن على الأسئلة التي وجهها الجانب الروسي إلى السلطات البريطانية بشأن قضية تسميم العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

وقال مسؤول في البعثة الروسية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لوكالة "نوفوستي": "الانطباع الأول هو أن البريطانيين لم يردوا على أهم الأسئلة التي طرحناها"، مؤكدا أن تحليل المعلومات التي قدمها الجانب البريطاني سيتطلب بعض الوقت.

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وأضاف المسؤول أن البعثة الروسية تدرس الخطوات التالية بشأن هذه القضية.

وكانت روسيا قد وجهت إلى لندن 13 أبريل الجاري أسئلتها بشأن قضية تسميم الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية والعميل المزدوج سيرغي سكريبال في مدينة سالزبوري البريطانية، والذي تتهم بريطانيا السلطات الروسية بالوقوف وراءه.

وقدم الجانب البريطاني أجوبته بعد 10 أيام، بينما كانت موسكو تصر على رد أسرع.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف