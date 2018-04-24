الادعاء العام يطالب بالمؤبد لزعيم صرب البوسنة السابق كاراديتش

طلب الادعاء العام لمحكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة في لاهاي بتغيير عقوبة رادوفان كاراديتش، زعيم صرب البوسنة السابق، من 40 عاما حجز حريته إلى السجن المؤبد.

وتستمر لليوم الثاني على التوالي في لاهاي المحاكمة بشأن الطعن بالحكم، فيما تفيد الوكالات بأن المتهم يدخل القاعة بحيوية ونشاط.

وأقرت المحكمة الدولية عام 2016 بأن كاراديتش مسؤولا عن ارتكاب 10 جرائم في البوسنة والهرسك بما فيها التطهير العرقي والإبادة الجماعية في سربرنيتشا ومحاصرة سراييفو في حرب البوسنة بين 1992 و1995. وحكم على كاراديتش بالسجن 40 عاما، ثم قدم محاميه طعنا في الحكم بالعام ذاته.

المصدر: نوفوستي