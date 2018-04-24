دول شمال وغرب إفريقيا قريبا تحت مرمى سلاح الجو الأمريكي بشكل دائم!

كشفت مجلة "Military News" أن الولايات المتحدة تقوم ببناء قاعدة جوية عسكرية جديدة في شمال النيجر، ستتمركز بها طائرات مقاتلة وطائرات من دون طيار، وستفتتح مطلع العام المقبل.

وتقول المجلة المتخصصة في الشؤون العسكرية: "ينتظر أن تبدأ القاعدة الجوية 201 في النيجر العمل بداية العام المقبل، وستنشر في هذه القاعدة الواقعة على بعد بضعة أميال من مدينة أغاديز، والتي يجري تشييدها بناء على طلب من حكومة النيجر، طائرات مقاتلات وأخرى من دون طيار من طراز MQ-9".

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وأوضح المصدر أن الطائرات من دون طيار ستكون "مجهزة بوسائل الرصد وبالأسلحة، وسيكون بمقدورها الوصول إلى عدد من دول غرب وشمال إفريقيا".

ومن المفترض أن تستخدم الطائرات من دون طيار في تنفيذ هجمات على مجموعات مختلفة من المقاتلين الذين انضموا إلى تنظيمي "القاعدة" و"داعش" اللذين ينشطان في منطقة الساحل، بما في ذلك منطقة بحيرة تشاد، حيث تعمل جماعة "بوكو حرام".

ونقلت المجلة عن مسؤول أمريكي عسكري رفيع قوله إن هذه القاعدة تعد "أكبر مشروع بناء للقوى العاملة العسكرية الأمريكية في تاريخ الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن التكلفة السنوية لخدمة القاعدة تبلغ 15 مليون دولار.

المتحدثة الرسمية باسم قيادة القوات الأمريكية العاملة في أفريقيا "أفريكوم"، سامانثا ريهو، رأت أن القاعدة الجوية الأمريكية الجديدة قرب مدينة أغاديز، ستسهم في زيادة فعالية تبادل المعلومات الاستخباراتية مع دول المنطقة، وستساعد في حل مسائل الأمن الإقليمي على نحو أسرع.

سامانثا ريهو قالت بالخصوص: "قاعدة أغاديز ستحفز آليات القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا بشأن تبادل المعلومات، ما سيساعد في رفع فعالية دعم النيجر والشركاء الآخرين، مثل نيجيريا وتشاد ومالي ودول أخرى في المنطقة، وستحسن كذلك من قدرتنا على مواجهة مشكلات الأمن الإقليمية".

المصدر: نوفوستي

محمد الطاهر