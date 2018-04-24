اعتقال مغربي في إسبانيا بتهمة علاقته بـ"داعش"

اعتقل الحرس المدني الإسباني شابا مغربي الأصل في مدينة أندواين بإقليم الباسك، بتهمة العلاقة مع الأجهزة الدعائية التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأكد بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية الإسبانية أن الشاب المعتقل مغربي الأصل، مولود في مدينة الحسيمة المغربية، وكان يسكن في إسبانيا. لكن البيان لم يذكر اسم المعتقل.

وجاء في البيان أن المعتقل قام بإنشاء صفحات شخصية مختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر مواد تروج للإرهاب، وكان ينوي الذهاب إلى منطقة النزاع المسلح لكي ينضم إلى صفوف "داعش".

واللافت أنه تم اعتقال 235 شخصا في إسبانيا بتهمة الإرهاب منذ يونيو 2015 ، حيث رفعت السلطات الإسبانية درجة التهديد الإرهابي إلى المستوى الرابع من أصل المستويات الخمسة الممكنة.

المصدر: نوفوستي