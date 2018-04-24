روحاني يحذر واشنطن من عواقب وخيمة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده مستعدة لجميع السيناريوهات بشأن الاتفاق النووي وأعدت الخطط اللازمة، مجددا تحذيره لواشنطن بأنها ستواجه عواقب وخيمة في حال انسحبت من الاتفاق.

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وأضاف روحاني، في خطاب بثه التلفزيون الحكومي على الهواء مباشرة :"أقول للذين في البيت الأبيض إنهم إذا لم يفوا بالتزاماتهم فإن الحكومة الإيرانية سترد بحزم".

وأكد: "إذا خان أي طرف الصفقة، فعليه أن يعلم أنه سيواجه عواقب وخيمة"، مؤكدا أن "مؤامرات أمريكا وإسرائيل وبعض الدول العربية الرجعية لن تؤثر على مسيرة تطور إيران".. وأن بلاده ستصمد أمام عدم التزام البيت الأبيض بالاتفاق النووي.

المصدر: RT + وكالات