الشرطة الأمريكية تعتقل منفذ جريمة القتل في تينيسي

اعتقلت الشرطة الأمريكية رجلا يشتبه بأنه قتل 4 أشخاص وأصاب اثنين آخرين، عندما فتح النار من بندقية شبه آلية في مطعم قرب مدينة ناشفيل، وفر بعدما تمكن أحد الزبائن من انتزاع سلاحه.

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وتم توقيف "ترافيس راينكنغ" البالغ من العمر 29 عاما، الذي يعاني من "اضطرابات عقلية"، أمس الاثنين دون مقاومة في منطقة غابات قرب منزله، ورفض الإدلاء بإفادته للسلطات وطلب حضور محام، بحسب الشرطة التي أضافت بأنها عثرت على سلاح شبه آلي وذخيرة في حقيبة ظهر كان يحملها.

وصرح رئيس بلدية ناشفيل، ديفيد برايلي، في مؤتمر صحفي بأن "معلومات من الأهالي أفضت إلى اعتقاله".

ويواجه المتهم 4 اتهامات بقتل 4 أشخاص، في عملية إطلاق نار وقعت قبيل فجر الأحد بمطعم "وافل هاوس" وأسفرت أيضا عن جرح شخصين. وتم تحديد الكفالة بمبلغ مليوني دولار، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة غدا الأربعاء.

وبعد توقيفه نشرت الشرطة صورا له وهو في داخل سيارة الشرطة، وكان مظهره غير مرتب ويرتدي قميصا ممزقا وسروال جينز.

وأوقف راينكنغ سابقا في يوليو 2017 بسبب وجوده في منطقة أمنية تابعة للبيت الأبيض، وقد ألغي ترخيص حيازته للأسلحة وتمت مصادرة أسلحته آنذاك، بما فيها بندقية "ايه آر 15" التي استخدمها فجر يوم الأحد في تنفيذ جريمته. وقد تبين أن السلطات سبق أن أعادت تلك الأسلحة إلى والد الشاب "الذي اعترف بأنه سلمها مجددا لابنه"، حسب الناطق باسم شرطة ناشفيل دون آرون.

وقال المسؤول في مكتب مكافحة جرائم الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، ماركوس واتسون: "إذا أعطيت سلاحا لشخص يحظر عليه حيازة أسلحة، فإن ذلك قد يعتبر انتهاكا للقانون الفدرالي".

وسيتم أيضا إجراء التحقيقات بشأن صحة راينكنغ العقلية.

المصدر: أ ف ب

أولغا رودكوفسكايا