فيسبوك تُعرف معنى مصطلح "الإرهاب"

صرحت شركة فيسبوك، أمس الاثنين، بأنها أزالت أو وضعت علامات تحذير على 1.9 مليون محتوى متطرف يتعلق بتنظيمي "الدولة الإسلامية" و"القاعدة" في الأشهر الـ3 الأولى من العام الجاري.

وقالت فيسبوك في منشور على مدونة للشركة إنه تمت إزالة "الغالبية العظمى" من بين 1.9 مليون محتوى متطرف، فيما تم وضع علامات تحذير على نسبة صغيرة من هذه المحتويات، لأنه يتم تبادلها من أجل أغراض معلوماتية أو أغراض مكافحة التطرف.

ونشرت فيسبوك، وهي أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم، تعريفها الداخلي لكلمة "إرهاب" للمرة الأولى، في إطار مسعى لكي تكون أكثر انفتاحا بشأن العمليات الداخلية للشركة.

وأضافت الشركة أنها تُعرف الإرهاب على أنه "أي منظمة غير حكومية تشارك في أعمال عنف متعمدة ضد أشخاص أو ممتلكات، لترهيب مدنيين أو حكومة أو منظمة دولية، من أجل تحقيق هدف سياسي أو ديني أو أيديولوجي".

وأشارت إلى أن هذا التعريف "محايد أيديولوجيا"، إذ يشمل جماعات مختلفة، مثل الجماعات المتطرفة دينيا، والجماعات العنصرية البيضاء، وغلاة المدافعين عن البيئة.

وتستخدم فيسبوك حاليا برنامجا آليا مثل مطابقة الصور للكشف عن بعض المواد المتعلقة بالتطرف.

ويضغط الاتحاد الأوروبي على فيسبوك ومنافسيها في مجال التكنولوجيا لإزالة المحتوى المتطرف على وجه السرعة، أو مواجهة تشريع يرغمها على ذلك. وتبذل الشركات في هذا القطاع جهودا متزايدة لإظهار مدى التقدم في الاستجابة لتلك الضغوط.

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا