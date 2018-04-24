كوريا الشمالية.. غفوة قائد الجيش قد تكلفه حياته!

ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن رئيس أركان الجيش الكوري الشمالي، ري ميونغ سو، ضبط غافيا أثناء إلقاء زعيمه، كيم جونغ أون، خطابا في جلسة للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم.

ورصدت هذه المصادر الإعلامية انتباه تشونغ يون يون رئيس الرقابة في حزب العمال لغفوة رئيس أركان الجيش، وتركيز نظره عليه.

إقرأ المزيد

ولفتت المصادر إلى أن قائد القوات المسلحة الشعبية السابق في كوريا الشمالية كان قد أعدم لهذا السبب عام 2015 بحضور زعيم البلاد كيم جونغ أون، ورئيس أركان الجيش الحالي ري ميونغ سو، الذي يبدو أنه، بحسب تعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي، لم يستوعب الدرس جيدا.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد أعلن في هذه الجلسة عزمه وقف برنامج بلاده النووي والصاروخي قبيل انعقاد قمة منتظرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقبلها قمة تجمع قيادتي الكوريتين.

وزعمت وسائل إعلام كورية جنوبية أن رئيس أركان الجيش الكوري الشمالي ري ميونغ سو أضحى مهددا بالإعدام لاستسلامه لسلطان النوم أثناء حديث الزعيم كيم جونغ أون، مضيفة أن سلفي هذا المسؤول العسكري الرفيع في منصبه يعتقد أنهما أعدما سابقا بمدافع الطائرات، وإذا لم تمر "هذه الغفوة" بسلام فسيكون ثالث رئيس أركان كوري شمالي يُلاقي هذا المصير القاسي، منذ تولي كيم جونغ أون السلطة عام 2011 .

Yonhap out with an article claiming KPA's #2 Ri Myong-su was caught on camera napping away during April 20th plenary session. And the person who looks at him intently disapprovingly is OGD hand Jo Yon-jun, who had KJU's uncle (Jang Song-taek) killed. https://t.co/CiWBLLscjc — Noon in Korea (@NoonInKorea) April 22, 2018

بعض النشطاء قالوا إن التدقيق في التسجيل المرئي لهذه الجلسة أظهر أن أصابع يدي رئيس أركان الجيش الكوري الشمالي ري ميونغ سو، تتحرك بوضوح. وربما يدل ذلك على أنه لم يكن نائما تماما، بل بالغ بعض الشيء في إنصاته إلى حديث زعيمه!

وكانت أنباء زعمت سابقا أن سلطات كوريا الشمالية أعدمت نائب رئيس الوزراء، كيم يونغ جين، وذلك لأنه جلس بطريقة لم ترق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

المصدر: وكالات

محمد الطاهر