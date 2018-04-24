شويغو: واشنطن تسعى للهيمنة باستخدام القوة

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع الدول الأخرى إلى الدخول في سباق تسلح جديد.

وأضاف شويغو، خلال اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، المنعقد في بكين: "اليوم نحن نشهد تحولا في العلاقات الدولية، والانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب، يتميز بإعادة توزيع مجالات النفوذ، واشتداد التنافس على الزعامة الإقليمية والدولية".

وأوضح وزير الدفاع الروسي أن الولايات المتحدة تريد الحفاظ على هيمنتها على الشؤون الدولية، مستخدمة في ذلك جميع الوسائل، بما في ذلك العسكرية منها، ودفع الدول الأخرى إلى الدخول في سباق تسلح.

وقال شويغو إن الولايات المتحدة غير مستعدة لتعاون عادل ومتساو، حتى مع شركائها التقليديين، مؤكدا أن هذا التوجه يثبته ما نصت عليه وثيقة العقيدة العسكرية الجديدة للولايات المتحدة، وكذلك سعيها إلى التراجع عن الاتفاقات الدولية وقرارات مجلس الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية.

ولفت وزير الدفاع الروسي إلى أن "الولايات المتحدة تصرح بدون خجل بأن ما لا يتناسب مع نزعتها في السياسة والاقتصاد الدوليين يمكن أن يجري تعديله باستخدام القوة العسكرية".

المصدر: وكالات

نادر همامي