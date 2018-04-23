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جرحى في حادث حافلة دهست مارة في تورونتو الكندية

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جرحى في حادث حافلة دهست مارة في تورونتو الكندية
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مكان حادثة دهس في تورونتو
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دهست حافلة صغيرة مجموعة من المارة وسط مدينة تورونتو الكندية، اليوم الاثنين، ما أدى إلى جرح ما بين 8 و10 منهم، حسبما أفادت الشرطة المحلية.

وأوضحت الشرطة، على صفحتها في "تويتر" أن الدهس وقع في الساعة 13:27 بالتوقيت المحلي، دون الكشف عما إذا كان الحديث يدور عن عملية متعمدة أو حادثة مرورية عرضية.

كما ذكرت الشرطة أن سائق الحافلة تم توقيفه، دون تحديد عمره أو هويته أو دوافعه.

المصدر: أ ف ب + رويترز

قدري يوسف

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