كارادزيتش يستأنف حكم إدانته بجرائم حرب

يمثل زعيم صرب البوسنة السابق رادوفان كارادزيتش، اليوم الاثنين، أمام قضاة استئناف تابعين للأمم المتحدة، بعد طعنه على الحكم بالسجن 40 عاما الصادر بحقه، لإدانته بارتكاب إبادة جماعية.

وطالب كارادزيتش، الذي يتولى الدفاع عن نفسه بمساعدة مستشار قانوني، بإبطال الحكم وإجراء "محاكمة جديدة نزيهة". وبعد أن قدم الالتماس، من المقرر أن يتحدث الادعاء، غدا الثلاثاء، وأن يصدر الحكم النهائي بحلول نهاية العام.

وأصدر قضاة الأمم المتحدة، في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، الحكم بإدانته، وقالوا إنه كان "على رأس السلطة" العسكرية والسياسية في صرب البوسنة، عندما ارتكبت قواته أعمالا وحشية بحق مسلمي البوسنة.

وكان هذا آخر حكم كبير تصدره المحكمة التي أنهت أعمالها في نهاية عام 2017.

وفي سنة 2016 أدين كارادزيتش، البالغ من العمر الآن 72 عاما، بارتكاب عدد من أسوأ جرائم الحرب عندما تفككت يوغوسلافيا السابقة، بما في ذلك مذبحة سربرينيتسا عام 1995.

المصدر: رويترز