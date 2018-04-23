"داعش" يقطع رؤوس 3 أشقاء بعد أن ذبح والدهم العام الماضي

جريمة جديدة تضاف إلى سجل تنظيم "داعش" الإرهابي، في أفغانستان، حيث أقدم مسلحون من التنظيم على قطع رؤوس 3 أشقاء يعملون جميعا في المجال الطبي في ولاية ننكرهار شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية ننكرهار، عطاء الله خوجياني، إن الأشقاء الثلاثة لقوا مصرعهم في منطقة تشبرهار مساء السبت.

وبلغ عمر الشقيق الأكبر نزار تاريلوال 27 عاما، وكان يعمل طبيبا في عيادة خاصة، وشقيقه الأوسط نعيم ذو الـ24 ربيعا يعمل في حملات تطعيم، بينما كان الأصغر عبد الوهاب (19 عاما) يدرس الطب.

وقال خوجياني إن والد الضحايا كان طبيبا، وقد قتله تنظيم "داعش" العام الماضي بقطع رأسه. والتنظيم معروف في الولاية بممارساته الوحشية وقطعه رؤوس الأسرى.

وفي واقعة منفصلة اختطف مسلحو التنظيم 11 مزارعا في منطقة رودات في ننكرهار، لكنهم أفرجوا عن اثنين منهم لاحقا.

وتحولت ولاية ننكرهار الواقعة على الحدود مع باكستان إلى معقل لتنظيم "داعش"، الذي أصبح أحد أخطر الجماعات المسلحة في أفغانستان، منذ ظهوره هناك في أوائل عام 2015.

المصدر: رويترز

نادر همامي