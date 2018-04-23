العموم البريطاني يشكل مجموعة خاصة لمواجهة "التهديدات الروسية الهجينة"

انتقدت السفارة الروسية بلندن قرار البرلمان البريطاني بتأسيس مجموعة خاصة ضد ما يسمى بـ"التهديدات الروسية الهجينة"، مشيرة إلى أن البرلمان يسمح بذلك بجره إلى الحملة المعادية لروسيا.

وقال ممثل السفارة الروسية: "سمعنا عن قرار تأسيس مجموعة خاصة بروسيا سيرأسها رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس العموم البريطاني توم توغندهات، وتضم غيره من كبار النواب، ليكون هدف هذه المجموعة تنسيق جهود مجلس العموم للبحث عن ردود فعل على "التهديدات الروسية الهجينة".

وشدد المسؤول على أن هذه المجموعة أسست كمعادية لروسيا، وعبر عن أسفه لأن البرلمان يسمح بجره إلى هذه الحملة التي أطلقتها حكومة المحافظين، بدلا من البحث عن طرق لاستعادة العلاقات الروسية البريطانية، أو للحفاظ على قنوات الاتصال على الأقل.

المصدر: نوفوستي