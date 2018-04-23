الهند تقوم بأكبر عملية لمكافحة الإرهاب في 40 سنة

أجرت قوات الأمن الهندية أكبر عملية لمكافحة الإرهاب خلال السنوات الـ40 الأخيرة، تم خلالها القضاء على 14 مسلحا ماويا.

ونقلت وكالة "IANS" الهندية للأنباء عن مسؤول هندي رفض ذكر اسمه أن العملية في ولاية ماهاراشترا الواقعة وسط الهند، بدأت صباح أمس الأحد واستمرت عدة ساعات، مشيرا إلى أن المسلحين الذين تم القضاء عليهم، كانوا مسؤولين عن القيام بجرائم خطيرة، بما فيها اختطاف المدنيين والقتل وشن هجمات على عسكريين. وأفاد بأنه يوجد بين المسلحين، الذين تم قتلهم في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، عدد من زعمائهم.

وأضاف: "حتى الآن عثرنا على 14 جثة للماويين القتلى، وبعضهم نساء. ويتم حاليا البحث عن جثث المسلحين الآخرين في الغابات. كما نحاول تحديد هوياتهم".

وينشط المسلحون الماويون في عدد من الولايات الهندية، ويقومون بحرب عصابات ويختفون في الأدغال، ويشنون هجمات مستمرة على المسؤولين في التجمعات السكنية. ومنذ الستينات من القرن الماضي يحارب هؤلاء المسلحون الماويون المتطرفون ضد الحكومة المركزية تحت شعار "تحرير الفلاحين من نير الرأسمالية".

وعام 2016 أسفرت الأعمال الإرهابية التي نظمها الماويون في الهند عن مصرع أكثر من 170 شخصا، حيث أصبح الهجوم في ولاية بهار في يوليو عام 2016 الأكثر دموية.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا