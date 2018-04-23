مجموعة "G7" جاهزة للحوار مع روسيا

صرح مسؤول أمريكي رفيع بأن بلدان مجموعة "السبع الكبرى" (G7) مفتوحة للحوار مع روسيا، لكنها لا تزال تحمل موسكو المسؤولية عن القيام بـ "الأعمال الخبيثة"، حسب ادعائه.

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وقال المسؤول الذي نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تصريحاته دون ذكر اسمه، بعد انتهاء اليوم الأول من لقاءات وزراء خارجية مجموعة السبعة الكبار (G7): "يوجد هناك انفتاح أمام الحوار مع روسيا، وفي الوقت نفسه نعتبرها مسؤولة عن القيام بالأعمال الخبيثة ومحاولات زعزعة الاستقرار في دول مختلفة".

وردا على سؤال حول ما يجب أن تفعله روسيا لتطبيع الحوار مع الغرب، أضاف: "تعرف روسيا ما الذي يجب أن تفعله". وأشار إلى أن مجموعة السبع الكبرى ستنشر عقب اجتماعاتها بيانا ستذكر فيه روسيا.

وتستضيف مدينة تورونتو الكندية في الفترة ما بين 21 و23 أبريل الجاري لقاءات لوزراء خارجية مجموعة "G7" التي تضم الدول السبع المتطورة صناعيا، وهي الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وست دول أعضاء صوتوا في مارس عام 2014 على إخراج روسيا، من مجموعة "G8"، وذلك ردا على انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، وتحولت المجموعة إلى مجموعة "G7".

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا