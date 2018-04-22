الحرس الثوري الإيراني: الأمريكيون يخضعون لأوامرنا في الخليج

اعتبر قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي فدوي، أن الأمريكيين غير قادرين على ارتكاب أي حماقة في الخليج ويرضخون لأوامر القوات الإيرانية.

وأشار فدوي، خلال حوار مع وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الأحد، إلى إجراءات القوة البحرية للحرس الثوري ومنها أسر عناصر المارينز الأمريكيين الذين انتهكوا المياه الإيرانية في الخليج، وقال: "إننا لم نخطط أبدا لأخذهم أسرى لكننا تعودنا على أداء المهام الملقاة على عاتقنا وأن نكون في جهوزية كاملة للدفاع عن الثورة ومنها أن نبادر إلى توقيف أي سفينة مهما كانت جنسيتها تدخل مكانا لا ينبغي لها التواجد فيه".

وأوضح الأدميرال: "أسر الأمريكيين عام 2016 حدث للمرة الرابعة لأننا أسرناهم مرتين والبريطانيين أيضا مرتين فيما تم هذه المرة تسليط الضوء عليها كثيرا لأنها حدثت في فترة زمنية خاصة".

وحول مواجهات الحرس الثوري مع الأمريكيين في الخليج، أشار فدوي إلى أن مقولة الإمام الخميني الراحل جاء فيها أن إيران ستذيق أمريكا طعم الذل في الخليج الفارسي باتت اليوم حقيقة على الأرض وهم أنفسهم يعترفون بذلك".

وتابع العسكري الإيراني: "إننا نمر الآن بأفضل وضع ممكن في الخليج الفارسي، فعندما يقر الأمريكيون بأنهم غير قادرين على ارتكاب أي حماقة في الخليج الفارسي ويتخذون حالة انفعالية أمامنا فلا حاجة لأن نرد على مزاعم وأباطيل عملائهم الصغار في المنطقة" .

وأضاف مشددا: "إن الأمريكيين بأنفسهم يعترفون بأنهم يرضخون لأمرنا في الخليج الفارسي وبإمكان من يريد أن يرى ذلك أن يصطحب سفننا هناك" .

كما أكد فدوي: "إننا لا نعتبر أي بلد مسلم عدوا لنا لكننا للأسف نجد في الجانب الآخر أن هذه الدول تفتقر للإرادة ونشعر بالخجل عندما يخاطب الرئيس الأمريكي هذه الدول ببعض العبارات السخيفة".

المصدر: فارس

رفعت سليمان