إسرائيل تعزز أسطولها الحربي بـ"ساعر" من أجل آبار الغاز والنفط في المتوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، أن عملية بناء السفن الحربية الأربع من طراز "ساعَر 6" في ألمانيا لسلاح البحرية الإسرائيلي تجري على قدم وساق.

وأفاد الجيش بأن أول سفينة سوف تصل مع نهاية العام 2019.

وأشارت الدفاع الإسرائيلية إلى أنه سيتم تزويد سلاح البحرية بالسفن الثلاث الأخرى حتى نهاية العام 2021، مبينة أن تزوّد إسرائيل بهذه السفن الحديثة يهدف خاصة إلى حماية المياه الاقتصادية ومنصات التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط.

وذكرت القوات الإسرائيلية أن هذه السفن تملك قدرات كثيرة ومنها منظومة دفاعية مضادة للصواريخ والنيران منحنية المسار، بالإضافة إلى أنها تحمل منظومة رادار متطورة لكشف الأهداف في عرض البحر وفي الجو، كما أنها تحمل طائرة مروحية من طراز "سي هوك".

وسيتم تجهيز هذه السفن لمنظومات أخرى مثل القبة الحديدية البحرية والحرب الإلكترونية المحوسبة.

وفي السياق، قال قائد سلاح البحرية الميجر جنرال إيلي شارفيت إن استيعاب هذه السفن سيشكل نقلة نوعية لسلاح البحرية في قدرته على حماية المصالح الإسرائيلية الاستراتيجية في عرض البحر.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي