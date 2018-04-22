سلسلة انفجارات مدوية قرب قواعد عسكرية شمال مالي

قال أحد السكان ومصدر بالأمم المتحدة إن عدة تفجيرات مدوية هزت مدينة تمبكتو في شمال مالي، اليوم الأحد، قرب قواعد للجيش.

وذكر المصدران أن الانفجارات وقعت في مكان قُتل فيه أحد أفراد قوات حفظ السلام وأصيب عدد من الجنود الفرنسيين في هجوم نفذه إسلاميون متشددون قبل ثمانية أيام.

وكانت قواعد محصنة بشدة تعرضت في 14 أبريل لهجوم بسيارة ملغومة وصواريخ على يد متشددين تنكروا في زي قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. ووُصف الهجوم بأنه الأكثر جرأة في خضم تصاعد عنف المتشددين في مالي والدول المجاورة.

المصدر: رويترز

قدري يوسف