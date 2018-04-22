إيران..اعتقال مدع عام سابق كان مسؤولا عن مقتل معارض

أوقفت السلطات الإيرانية مدع عام سابق صدر بحقه حكم بالسجن لاعتباره مسؤولا عن مقتل معارض لإيداعه السجن، بحسب ما أفادت وكالة "ميزان أونلاين" الإعلامية التابعة للسلطات القضائية، الأحد.

وحكم على المدعي العام السابق لطهران سعيد مرتضوي في نوفمبر 2017 بالسجن سنتين مع النفاذ، وفي منتصف أبريل صدرت انتقادات كثيرة في الصحافة الإصلاحية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي وفي البرلمان، بسبب الماطلة بتنفيذ الحكم بحقه .

وقال سعيد أيوبي محامي مرتضوي قبل الظهر في تصريحات أوردتها وكالة "إيلنا" القريبة من الإصلاحيين، إنه لا يملك "أي معلومات" عن اعتقال موكله.

ونقلت "ميزان أونلاين" عن مصدر مطلع أن عناصر من قوات الأمن تعرفوا إلى مرتضوي وأوقفوه قبل ساعات في مدينة بشمال البلاد. ونقل بعد الظهر إلى سجن إيوين في طهران لقضاء عقوبته.

ومرتضوي مشمول بعقوبات تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاتهامه بارتكاب انتهاكات خطيرة بحقوق الإنسان ولا سيما توقيف مئات الناشطين والصحافيين والطلاب خلال قمع التظاهرات الضخمة عام 2009 احتجاجا على إعادة انتخاب المحافظ المتطرف الشعبوي محمود أحمدي نجاد رئيسا.

وبعد منعه من مزاولة القضاء مدى الحياة في نوفمبر 2014 إثر فضيحة مقتل ثلاثة متظاهرين تعرضوا للتعذيب في السجن، أدين مرتضوي في نوفمبر 2017 وصدر بحقه حكم بالسجن عامين لمسؤوليته في وفاة أحد هؤلاء المتظاهرين الثلاثة.

المصدر: أ ف ب