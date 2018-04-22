السلطات الفرنسية تخلي جزيرة "مونت سانت ميشيل" بعد تهديد مجهول لشرطي
Reuters Stephane Mahe
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قامت الشرطة الفرنسية في إقليم "المانش" شمال غربي البلاد بإجلاء الناس من جزيرة "مونت سانت ميشيل"، صباح يوم الأحد، بعد أن هتف رجل مجهول بتهديدات ضد المسؤولين الأمنيين.
ونقلت بوابة " France Info" عن مسؤولين في الجزيرة، أن مجهولا صاح في وقت مبكر صباح اليوم، قائلا: "سأقتل شرطيا"، ولم يتم التعرف على الشخص الذي توعد الشرطة، وما إذا كان مسلحا أم لا.
قلعة "مونت سانت ميشيل" تقع على جزيرة قريبة من ساحل نورماندي وبالقرب من مدينة بريتاني شمالي فرنسا، وهي عبارة عن معلم سياحي، يجذب بمفرده أربعة ملايين سائح سنوياً، رغم أنه معزول ولا يرتبط باليابسة سوى بواسطة جسر ضيق شُيد سنة 1880م.
المصدر: وكالات
نادر همامي
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