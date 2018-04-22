ظريف يحدد موقف طهران من تبادل السجناء مع واشنطن

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن طهران منفتحة على إجراء مفاوضات لمبادلة سجناء مع الولايات المتحدة، إذا ما أظهرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "تغييرا في موقفها".

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وأضاف ظريف في مقابلة عبر برنامج "فيس ذي نيشن"، على شبكة "سي بي أس"، ستُبث اليوم الأحد، إن المفاوضات: "ممكنة بالتأكيد من منظور إنساني، لكنها تتطلب تغييرا في الموقف".

وانتقد الإدارة الأمريكية بسبب "عدم احترامها" لإيران، وذلك في إطار تكرار ترامب لتهديداته بالتخلي عن الاتفاق النووي مع إيران، معتبرا إياه استسلاما لطهران.

وقال ظريف، بحسب مقتطفات من المقابلة: "أنت لا تدخُل في مفاوضات من خلال إظهار عدم احترام لدولة ولشعبها وحكومتها عبر إطلاق ادعاءات علنية من بينها هذا الوهم المتعلق بتغيير النظام".

وأشار إلى وجود "عدد كبير" من السجناء الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة أو في مكان آخر بناء على طلب واشنطن، "بما فيهم امرأة اضطرت للولادة داخل سجن أسترالي بسبب طلب تسليم أمريكي".

وهناك 5 أمريكيين مسجونين في إيران، بينهم باقر نمازي، البالغ 81 عاما، والذي يواجه تدهورا في حالته الصحية.

والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين واشنطن وطهران منذ عام 1980، وعاد التوتر إلى التصاعد بين الطرفين مع وصول ترامب إلى السلطة، بعد فترة قصيرة من الدفء، خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

المصدر: أ ف ب