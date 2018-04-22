قتلى وجرحى بتفجير هز منطقة ذات أغلبية شيعية في كابل

أفادت وكالة "رويترز" بمقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين، جراء تفجير انتحاري استهدف اليوم مركزا لتسجيل الناخبين في العاصمة الأفغانية كابل.

وأكد قائد شرطة كابل محمد داوود أمين أن المهاجم فجّر نفسه عند مدخل المركز الذي يقع في منطقة ذات أغلبية شيعية غرب العاصمة.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، وذلك على خلفية سلسلة اعتداءات ضربت مراكز اقتراع في مناطق متفرقة من البلاد في الأسبوع الماضي، حسب قناة "تولو نيوز".

وأقيمت مراكز الاقتراع في مختلف مناطق أفغانستان تمهيدا للانتخابات البرلمانية المؤجلة المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، وسط مخاوف من إمكانية استهداف المقترعين.

المصدر: تولو نيوز + رويترز

نادر عبد الرؤوف