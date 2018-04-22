احتفلت ملكة بريطانيا إليزابيث، أكبر ملوك العالم سنا وأطولهم بقاء في الحكم، بعيد ميلادها الثاني والتسعين، في حفل خاص حضره العديد من المشاهير.

وافتتح المغني الويلزي توم جونز، أمس السبت، الحفل قبل أن تظهر الملكة إليزابيث في الشرفة الملكية بقاعة ألبرت بلندن يحيط بها أفراد عائلتها.

وكان من بين الحضور كيلي مينوغ وستينغ وليدي سميث بلاك مامبازوا وشاغي، بالإضافة إلى نجوم المسرح والتلفزيون.

وفي ختام الأمسية صعدت إليزابيث إلى مسرح الحفل مع ابنها الأمير تشارلز، الذي مزح قائلا إن الملكة إليزابيث لم تكن تتوقع في عام 1948، عندما ولد تشارلز، أنها ستقف على المسرح بعد عقود بجانب ابنها البالغ من العمر 70 عاما. وابتسمت إليزابيث للحضور ولوحت بيدها لهم.

ويعد الحفل كسرا للقواعد بالنسبة للملكة التي عادة ما تحتفل بعيد ميلادها بصورة خاصة، مع وجود القليل من الاحتفالات العامة، على الرغم من إقامة احتفالات عامة في عيد ميلادها التسعين.

Reuters الملكة إليزابيث تحتفل بعيد ميلادها الـ92 وسط المشاهير

Reuters الملكة إليزابيث تحتفل بعيد ميلادها الـ92 وسط المشاهير

Reuters الملكة إليزابيث تحتفل بعيد ميلادها الـ92 وسط المشاهير

المصدر: رويترز