نيجيريا.. مقتل 30 شخصا بهجوم مسلح على قريتين شمال غرب نيجيريا
You Tube
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k546
لقي حوالي 30 شخصا جراء اعتداء مسلحين على قريتين في ولاية زامفارا شمال غرب نيجيريا، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء النيجيرية NAN، اليوم السبت.
وأشارت الوكالة إلى أن أجهزة الأمن المحلية ألقت القبض، يوم الجمعة، على اثنين من أفراد عصابة إجرامية، وذلك بناء على بلاغات من السكان المحليين. وبعد ذلك عاد أفراد العصابة بأعداد كبيرة وهاجموا قريتي كابارو ودانماني في مديرية مارو، ما أسفر عن مقتل حوالي 30 شخصا وجرح عشرات آخرين.
وأكدت السلطات والشرطة المحلية للوكالة وقوع عملية قتل جماعي جراء الاعتداء، لكنها امتنعت عن ذكر عدد دقيق للضحايا.
المصدر: وكالات
قدري يوسف
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)