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نيجيريا.. مقتل 30 شخصا بهجوم مسلح على قريتين شمال غرب نيجيريا

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نيجيريا.. مقتل 30 شخصا بهجوم مسلح على قريتين شمال غرب نيجيريا
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مقتل حوالي 30 شخصا في اعتداء مسلحين على قريتين شمال غرب نيجيريا
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لقي حوالي 30 شخصا جراء اعتداء مسلحين على قريتين في ولاية زامفارا شمال غرب نيجيريا، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء النيجيرية NAN، اليوم السبت.

وأشارت الوكالة إلى أن أجهزة الأمن المحلية ألقت القبض، يوم الجمعة، على اثنين من أفراد عصابة إجرامية، وذلك بناء على بلاغات من السكان المحليين. وبعد ذلك عاد أفراد العصابة بأعداد كبيرة وهاجموا قريتي كابارو ودانماني في مديرية مارو، ما أسفر عن مقتل حوالي 30 شخصا وجرح عشرات آخرين.

وأكدت السلطات والشرطة المحلية للوكالة وقوع عملية قتل جماعي جراء الاعتداء، لكنها امتنعت عن ذكر عدد دقيق للضحايا.

المصدر: وكالات

قدري يوسف

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