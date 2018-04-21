ألمانيا: حل الأزمتين السورية والأوكرانية بحاجة إلى مساهمة بناءة من روسيا

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، مساء اليوم السبت، عن أهمية أن تسهم روسيا بشكل بناء في تسوية النزاعين السوري والأوكراني.

وقال ماس، قبيل مغادرته لتورونتو الكندية لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الكبرى، غدا الأحد: "نحن بحاجة ماسة لحل سياسي للنزاع السوري".

وتابع: "في تورونتو، سأناقش مع وزراء خارجية مجموعة السبع الوضع في سوريا وشرق أوكرانيا"، مضيفا: "في الأزمتين، نحن بحاجة لمساهمات بناءة من روسيا من أجل التوصل لحلول سلمية لهما".

وأضاف أنه سيناقش مع نظرائه "الموضوعات الاستراتيجية بعيدة المدى مثل حفظ السلام ومنع النزاعات".

كما أكد ماس نيته بحث هذه الموضوعات في الأمم المتحدة خلال زيارته لنيويورك، حيث قال إنه سيدعم مجددا ترشيح ألمانيا لمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي، موضحا أن "ألمانيا قادرة على تحمل المسؤولية وتقديم مساهمة نشطة في تحقيق السلام والأمن في العالم".

ومن المنتظر أن يقضي الوزير الألماني في نيويورك يومين ثم يغادر لبروكسل (يصلها الأربعاء) لحضور المؤتمر الدولي حول سوريا للمانحين ، بمشاركة 85 دولة ومنظمة دولية، أبرزها دول الاتحاد الأوروبي والبلدان المجاورة لسوريا، والذي يجري يومي 24 و25 أبريل الجاري.

المصدر: الأناضول

قدري يوسف