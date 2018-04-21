رؤساء أمريكيون سابقون وزوجاتهم يشيعون باربارا بوش

من المتوقع أن يتوافد عدد من رؤساء الولايات المتحدة السابقين ومئات من المشيعين على كنيسة في مدينة هيوستون، اليوم السبت، لحضور جنازة سيدة أمريكا الأولى السابقة باربارا بوش.

وستقام الجنازة في كنيسة سانت مارتن الأسقفية التي تنتمي إليها باربارا وعائلتها منذ خمسينيات القرن الماضي.

ومن بين من يعتزم حضور الجنازة الرئيسان السابقان باراك أوباما، وبيل كلينتون، والسيدة الأمريكية الأولى حاليا ميلانيا ترامب، والسيدة الأولى سابقا هيلاري كلينتون، وكذلك السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما.

ومن غير المتوقع أن يحضر الرئيس دونالد ترامب الجنازة في هيوستون.

Reuters

وألقى مواطنون نظرة الوداع يوم أمس الجمعة على جثمان باربارا بوش، المسجى في الكنيسة. وبعد قداس اليوم ستوارى باربارا الثرى في حديقة مكتبة ومتحف جورج إتش.دبليو بوش في جامعة تكساس إيه.آند.إم بمدينة كولدج ستيشن بجوار ابنتها روبن التي توفيت بسرطان الدم وهي في الثالثة من عمرها.

وباربارا هي زوجة جورج بوش الأب، الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة، ووالدة جورج بوش الابن، الرئيس الثالث والأربعين للبلاد. تزوجت من بوش قبل 73 عاما، واشتهرت بتفانيها لأسرتها، وحظيت بشعبية كبيرة خلال فترة بقائها في البيت الأبيض.

المصدر: رويترز