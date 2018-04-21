أردوغان: الكحول والمخدرات سلاح الإمبرياليين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "الإدمان على الكحول والمخدرات أكبر سلاح للإمبرياليين".

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وأشار الرئيس التركي، أمس الجمعة، خلال حفل توزيع جوائز أقامه "الهلال الأخضر" بمدينة إسطنبول، إلى أن "جعل القبائل في البلدان الإفريقية تدمن على الكحول، ودفع أجور العمال في المناجم بالكحول يحمل معان كثيرة".

ونوّه بأن أعظم كنز وأكبر مصدر قوة لشعب ما، هو الأجيال السليمة عقلا وروحا وجسدا، مؤكدا أن بناء مستقبل مشرق ومضيء للبلاد متعلق بإنشاء جيل حيوي وصحي.

وأضف أردوغان أن الطريق إلى "الاستقلال الحقيقي للشعب يمر من خلال امتلاكه لشباب مفعم بالصحة، ومتحلٍ بقيم روحية، ومتسلح بالانتماء الوطني"، لافتا إلى أن قوى الاحتلال تستهدف، لنفس الدوافع، عقل وروح وصحة أبدان الشباب.

وشدد على أن الشاب المبتلى بالإدمان على تعاطي المخدرات والغارق في مستنقع الفجور، لا ينفع بشيء نفسه وأسرته وبلاده.

و"الهلال الأخضر" التركي، منظمة غير حكومية تأسست في 5 مارس 1920، ومقرها في إسطنبول، وتتمثل رؤيتها في جعل تركيا مثالا لدولة رائدة في مكافحة إدمان التبغ والكحول والمخدرات والقمار، وحتى الإدمان على التكنولوجيا.

المصدر: الأناضول