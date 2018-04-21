روحاني يهدد واشنطن برد غير متوقع إذا تخلت عن الاتفاق النووي

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم أن الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية جاهزة للرد "بشكل متوقع وغير متوقع" على انسحاب واشنطن المحتمل من الاتفاق النووي مع طهران.

وقال روحاني، في تصريح متلفز، تعليقا على القرار المحتمل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الصفقة المبرمة بين طهران ومجموعة "5+1"، قال: "وكالتنا للطاقة الذرية جاهزة تماما لاتخاذ خطوات يتوقعونها ولا يتوقعونها"، وذلك دون الكشف عن ماهية هذه الخطوات.

وأصبح الاتفاق النووي على وشك الانهيار في الأشهر الأخيرة، حيث أعلن الرئيس ترامب عن نيته عدم تمديد رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران (بموجب الصفقة) مرة أخرى في مايو المقبل، ما لم يتم إصلاح "عيوب هائلة" في الاتفاق النووي مع طهران.

المصدر: رويترز

نادر عبد الرؤوف