اعتقال روسي مدرج على "القائمة الحمراء" في تركيا

اعتقل الدرك التركي مواطنا روسيا ينتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، ومدرجا على "القائمة الحمراء"، في ولاية هاتاي التركية.

وذكرت مصادر أمنية، أمس الجمعة، أن قوات الدرك تلقت معلومات حول عبور مجموعة من الأشخاص من سوريا إلى تركيا بطريقة غير شرعية.

ولدى تنفيذها عملية في قضاء "ألتون غوزي"، أوقفت مواطنا روسيا يبلغ من العمر 61 عاما، وزوجته الروسية 44 عاما.

وعقب اقتيادهما إلى قيادة الدرك، تبين خلال تدقيق هويتيهما أن اسم الرجل مدرج فى "القائمة الحمراء"، بتهمة الانتماء لـ"داعش". وأحالت قوات الدرك، الموقوفين إلى السلطات القضائية التي قررت اعتقال الرجل وإطلاق سراح زوجته.

المصدر: الأناضول