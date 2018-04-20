بوتين يؤكد لقيادة كوبا استعداد موسكو لدعم نهجها السياسي

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع زعيم الحزب الشيوعي الكوبي راؤول كاسترو ورئيس كوبا الجديد ميغيل دياز كانيل، حسبما أفادت الرئاسة الروسية في بيان.

وجاء في البيان أن بوتين أكد، أثناء مناقشة الطرفين نتائج الجمعية الوطنية التي عقدت في هافانا يومي 18-19 أبريل، استعداد موسكو لتقديم مساعدتها للقادة الكوبيين في سياستهم الرامية إلى تحديث البلاد اجتماعيا واقتصاديا.

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كما هنأ الرئيس الروسي ميغيل دياز كانيل بانتخابه رئيسا جديدا لكوبا وبعيد ميلاده، متمنيا له موفور الصحة والنجاح في نشاطاته. من طرفه أكد دياز كانيل تمسكه بتعميق العلاقات مع روسيا في جميع المجالات.

وجاء في البيان أيضا أن الجانبين ركزا على اهتمامهما بتنفيذ المشاريع المشتركة، وخاصة في مجالي الطاقة ووسائل النقل.

كما أعرب بوتين عن امتنانه لراؤول كاسترو (رئيس كوبا السابق)، على سنوات من العمل المشترك ومساهمته الشخصية في تعزيز أواصر الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكوبا.

المصدر: الكرملين

قدري يوسف