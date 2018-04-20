ليتوانيا تطلب من الولايات المتحدة نشر صواريخ "باتريوت" على أراضيها

أعلن وزير الدفاع الليتواني رايمونداس كاروبليس أن بلاده طلبت من واشنطن نشر صواريخ "باتريوت" البعيدة المدى و"أفينجر" القصيرة المدى على أراضي البلاد لـ "حمايتها" من روسيا.

وقال الوزير في تصريح لوكالة "رويترز"، ردا على سؤال بهذا الخصوص: "نعم، طبعا". وأضاف: "لا نتحدث عن صواريخ باتريوت وحسب، بل وأنظمة أخرى مثل صواريخ "أفينجر" القصيرة المدى وغيرها من الأنظمة لإقامة منظومة إقليمية للدفاع الجوي، لأننا لسنا قادرين على القيام بذلك بأنفسنا".

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وأضاف كاروبليس أن بلاده "ترغب في أن يكون هناك نشر دائم للأنظمة الصاروخية على الأرض، ووسائل أخرى، لكننا نفهم أن الناتو خسر الكثير من تلك القدرات بعد الحرب الباردة، ومن الصعب استعادتها سريعا".

وسبق لحلف الناتو أن نشر قوات إضافية على أراضي دول البلطيق (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا) وبولندا، تنفيذا لمخرجات قمة وارسو للحلف عام 2016، وقررت دول الناتو اتخاذ إجراءات إضافية لردع روسيا على خلفية ما اعتبرته "تدخلا روسيا" في النزاع الأوكراني الذي بدأ عام 2014.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف