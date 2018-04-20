سجن حلاق بريطاني قص شعر طفل بـ "شكل بشع"

أصدرت محكمة في بريطانيا حُكما بالسجن لمدة 8 أشهر على حلاق بعد أن صفف شعر طفل يبلغ من العمر 10 أعوام بـ "شكل بشع" وأجبره على تنظيف الأرضية من الشعر.

وبحسب مقال نشره موقع "ذا تيليغراف" البريطاني، الخميس، فإن الطفل كان يتباهى بقصة شعر فعلها بنفسه مستخدما آلة حلاقة، وعندما قصد مصفف الشعر أقدم على حلق شعره على درجة واحدة عقابا له.

إلا أن الطفل وبعد مضايقته والسخرية منه من قبل الموجودين داخل قاعة الحلاقة لجأ إلى الشرطة مشتكيا من الحلاق.

وألقت الشرطة في بلدة بادفورد البريطانية القبض على الحلاق ويدعى عبد الرحيم عمر، واعترف بقص شعر الطفل بشكل مريع، مؤكدا أنه أراد أن يلقن الطفل درسا بالامتناع عن استخدام آلة الحلاقة لوحده لأنها أداة خطيرة.

وقال الادعاء العام إن العقاب الذي ناله الطفل تسبب له بأذى نفسي وجسدي، كما اعتبر القاضي الذي تولى القضية أن ما حصل هو "أقرف طريقة للإذلال".

Barber who gave boy humiliating haircut is sent to jail https://t.co/xkjEHOQ8q2 — The Telegraph (@Telegraph) 19 апреля 2018 г.

المصدر: موقع "ذا تيليغراف" البريطاني