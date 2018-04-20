إسرائيل تهدد الفصائل في غزة بـ "التصفية المباشرة"

توعد وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن جيش بلاده سيعود إلى تكتيك "التصفية المستهدفة"، إذا تعرض العسكريون الإسرائيليون لنيران القناصة الفلسطينيين.

وشدد كاتس، في بيان صدر عن مكتبه اليوم، على أن تهديد "حركة الجهاد الإسلامي" باستهداف ضباط الجيش الإسرائيلي بنيران القناصة تجاوز للخط الأحمر، محذرا من أن هذه الخطوة ستجلب تداعيات وخيمة لـ"الجهاد الإسلامي" وحركة "حماس".

ويعود مصطلح "التصفية المباشرة" إلى الانتفاضة الثانية، حين كان الجيش الإسرائيلي يسمي به عمليات اغتيال قادة المقاومة الفلسطينيين.

ولم تلجأ تل أبيب إلى هذا التكتيك منذ ديسمبر 2006، حين رفضت المحكمة العليا في إسرائيل طلبا بوضع هذه العمليات خارج نطاق القانون، لكن مع الإقرار بضرورة تقييم شرعية هذه التكتيكية في كل حالة.

وتأتي تصريحات كاتس تعليقا على مقطع فيديو نشرته أمس "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لـ"حركة الجهاد الإسلامي"، ويظهر قادة عسكريين إسرائيليين في مرمى القناصة الفلسطينيين على طول الحدود مع قطاع غزة.

المصدر: تاس

نادر عبد الرؤوف