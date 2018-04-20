الولايات المتحدة ترفض منح تأشيرات دخول لراقصتي باليه روسيتين

ذكرت وسائل إعلام روسية، الخميس، أن السلطات الأمريكية رفضت منح تأشيرات دخول لراقصتي باليه من مسرح "بولشوي" الروسي بعد أسابيع من أزمة دبلوماسية بين موسكو وواشنطن.

وقالت وكالة "ريا نوفوستي" إن الراقصتين المحترفتين أولغا سميرنوفا وجاكوبي تيسي كانتا ستقدمان عرضا في مركز "لينكولن" في مدينة نيويورك الاثنين لكن وزارة الهجرة الأمريكية رفضت منحهما تأشيرة عمل.

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وذكرت منظمة العرض إيف هودغكنسون: "نشعر بخيبة أمل عميقة إثر هذا القرار، إذ أن هذه التأشيرة هي نفسها التي نطلبها ونحصل عليها في كل مرة لفنانينا".

وأفاد المسرح بأنه يعتقد أن الرفض ناتج عن "مشكلة تقنية" ما حال دون إصدار التأشيرة في وقتها.

وانخفض عدد الموظفين في السفارة الأمريكية في موسكو بشكل كبير منذ بدأت بريطانيا طرد الدبلوماسيين في منتصف مارس.

وصرح القنصل الأمريكي في روسيا لورانس توبي لصحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا"، الخميس، بأن استصدار تأشيرات عاجلة للرياضيين والطيارين الروس لم يعد أمرا مضمونا بسبب قلة عدد الموظفين.

وبحسب الصحيفة، فإن استصدار تأشيرة أمريكية في موسكو حاليا يستغرق 250 يوما ويستحيل التسجيل للحصول على موعد جديد قبل نهاية العام.

وأعربت الخارجية الروسية في بيان عن "استغرابها" من تصريحات القنصل. واتهمت واشنطن بخلق المشكلة المرتبطة بالتأشيرات "عمدا" كأداة "ضغط إضافية" على موسكو.

وانتقد مسؤولون روس في وقت سابق فشل الولايات المتحدة في إصدار تأشيرات لأعضاء الفريق الروسي للمشاركة في كأس العالم للمصارعة الحرة في ولاية آيوا الأمريكية.

المصدر: أ ف ب