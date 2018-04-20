الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل تعيش في فم التنين

قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إن أيادي مقاتليه على الزناد، والصواريخ جاهزة للإطلاق ضد إسرائيل، وإن أي حرب تشنها إسرائيل ستؤدي إلى زوالها.

وأضاف سلامي أن "وجود إسرائيل سيكون أصغر أهدافنا في أي حرب معها" مشيرا إلى أن "القواعد الجوية الإسرائيلية في مرمانا ويمكن تدميرها بسرعة".

وتابع القائد العام للحرس الثوري أن "إسرائيل تعيش في فم التنين" وأنه لن يكون للإسرائيليين مفر في حال اندلاع حرب، إلا البحر، مضيفا أن ذلك" سيجعل الأراضي المحتلة محل تقاطع النيران ضدها من جبهتي الشمال والغرب".

وأكد سلامي أن إيران قادرة على استهداف المصالح الحيوية لأعدائها في أي مكان بالعالم.

المصدر: RT