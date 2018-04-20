هل تمتلك مصر أسرع صاروخ "هندي – روسي" في العالم لتدمير السفن؟

ظهرت تقارير إسرائيلية تؤكد اهتمام مصر بصاروخ " BrahMos" (براهموس)، الهندي الروسي المضاد للسفن، الذي يعتبر الأسرع في العالم.

وأكد موقع "إسرائيل ديفينس"، أن مصر تبدي اهتماما متزايدا بالصاروخ الهندي الروسي، الأسرع من الصوت، وهو صاروخ متوسط ​​المدى طورته الهند وروسيا.

ووفقًا لمجموعة من الصور نشرت على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، ظهر وفد مصري يزور جناح BrahMos في معرض DefExpo 2018.

Delegations from Brazil & Egypt at the BrahMos stand at #DefExpo18. Both got updated briefings. Both among countries that have been interested for a while now. pic.twitter.com/NW655STgRM — Livefist (@livefist) April 14, 2018

كما ذكرت صحيفة "فاينانشيال إكسبريس"، أن الاهتمام المصري بالصاروخ بدأ في عام 2016.

هذا ويعمل الصاروخ "براهموس" على مرحلتي دفع صاروخي، الأولى تشمل الإطلاق بمحرك يعمل بالوقود الصلب، والثانية تتمثل في التحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت بفضل محرك نفاث يعمل بالوقود السائل، بما يمكن الصاروخ من قطع مسافة مجدية تصل إلى 290 كيلومترا.

ويحلق صاروخ "براهموس" إلى هدفه على ارتفاع عال يمكن أن يصل إلى 15 كيلومترا، وعلى ارتفاع منخفض يصل إلى 10 أمتار، بما يجعله أسرع صاروخ على علو منخفض في العالم.

ويحمل "براهموس" رأسا حربيا تتراوح زنته بين 200 و300 كيلوغرام، فيما يرجح الخبراء أن يكون العمل مستمرا في الوقت الراهن على تركيب "براهموس" على مقاتلة روسية-هندية من الجيل الخامس قيد التطوير.

المصدر: "RT + إسرائيل ديفينس"