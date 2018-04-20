الناتو يدعو تركيا واليونان لحل خلافاتهما بدونه

أعلن حلف شمال الأطلسي عدم نيته للتدخل في العلاقات بين اليونان وتركيا، داعيا الطرفين لحل الخلافات الموجودة بينهما عن طريق المحادثات الثنائية.

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ في حديثه لصحيفة "نيا" اليونانية أثناء زيارته الرسمية إلى لاهاي، اليوم الجمعة: "توجد خلافات معروفة بين البلدين. وأدعو تركيا واليونان لحل خلافاتهما بروح حسن الجوار وفي إطار المحادثات الثنائية". وأضاف أن تدخل الناتو في هذه العلاقات لن يكون مفيدا.

وأشار إلى أن كلا البلدين يعدان حليفين ثمينين وعضوين في الحلف منذ عشرات السنين، وأسهمتا بقسطهما في العمليات والدفاع الجماعي للحلف.

وكانت ردة فعل وسائل الإعلام اليونانية على تصريحات ستولتنبيرغ سلبية، حيث قارنته ببيلاطس البنطي (الحاكم الروماني لمقاطعة أيودا بين عامي 26 و36).

من جهته عبر الحزب الشيوعي اليوناني عن اعتقاده بأن تصريحات ستولتنبيرغ تشجع الاستفزازات الجديدة من قبل تركيا. وجاء في بيان صدر عن الحزب: "يعد التدخل الجديد للأمين العام لحلف الناتو ليس موقفا لبيلاطس البنطي فحسب، بل ويشجع المطالب التركية ويعزز مشاكل الخلافات التي يجب تسويتها".

وأضاف: "وإضافة إلى ذلك فإنه (ستولتنبيرغ) يعارض هنا القول إن حلف الناتو يعتبر ضامنا للأمن وحقوق الدول السيادية".

وكانت العلاقات بين أثينا وأنقرة ازدادت توترا بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، بسبب الخلاف حول عائدية بعض الجزر في بحر أيجه. ومنذ عدة أسابيع قامت سفينة تركية باحتجاز سفينة تابعة لقوات خفر السواحل اليونانية. كما تم في تركيا منذ أوائل مارس الماضي سجن عسكريين يونانيين احتجزا بسبب عبورهما غير المتعمد للحدود التركية أثناء الدورية.

هذا وتؤدي التصريحات السياسية للمسؤلين في البلدين إلى تصعيد حدة التوتر بينهما أيضا.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا