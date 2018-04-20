ترامب وميركل يبحثان "تصرفات روسيا"

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبيرت إن "تصرفات روسيا"، على حد قوله، ستصبح أحد مواضيع مباحثات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر زايبيرت بين الملفات الأخرى التي من المقرر مناقشتها في المباحثات بين ترامب وميركل في الـ27 من أبريل في واشنطن، بناء خط أنابيب الغاز الروسي، السيل الشمالي-2، ومن المتوقع أن تطرح المستشارة الألمانية موقف بلادها حول العوامل الاقتصادية لهذا المشروع والشروط السياسية لتحقيقه.

أما بشأن فرض عقوبات أمريكية محتملة على الشركات الألمانية التي تشارك في مشروع السيل الشمالي-2 ، فقال الناطق الرسمي إنه من المبكر مناقشة هذا الموضوع.

المصدر: نوفوستي