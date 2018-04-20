البنتاغون: صواريخ الدفاع الجوي السورية لم تطلق إلا بعد أن أصبنا أهدافنا

قالت الناطقة باسم البنتاغون، دانا وايت، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية الصنع لم ترد على الضربات الأمريكية على سوريا في الوقت الضروري.

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وأوضحت وايت في مؤتمر صحفي أنه "تقريبا كل الصواريخ التي استخدمتها القوات السورية، لم يتم إطلاقها، إلا بعد أن أصابت الولايات المتحدة أهدافها".

وأضافت: "كانت أنظمة الدفاع الجوي (السورية) المصنوعة في روسيا غير فعالة بالكامل".

من جهته صرح ممثل اللجنة الموحدة لرؤساء هيئة الأركان الأمريكية، الفريق كينيت ماكينزي، بأن هذا التقييم يخص الأنظمة السورية لا الروسية، إذ أن الأخيرة لم تستخدم أثناء الضربات الصاروخية على سوريا.

وتابع: "لكن يمكنني القول إن أنظمة الدفاع الصاروخي هذه المصنوعة بالكامل في روسيا، كانت تستخدم بنشاط، لكنها لم تكن فعالة".

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قامت في 14 أبريل الجاري بضربات صاروخية على مواقع عسكرية ومدنية في سوريا، بحجة أنها يمكن أن تستخدم لإنتاج الأسلحة الكيميائية. وأفاد البنتاغون بأن كل صواريخه حققت أهدافها، غير أن وزارة الدفاع الروسية قالت إن معظم الصواريخ تم إسقاطها من قبل أنظمة الدفاع الجوي السورية. أما القوات الروسية فلم تشارك في ردع الهجوم. ولم تؤد هذه الضربات إلى وقوع ضحايا على الأرض، لكنها أسفرت عن التدمير الكامل لمركز الأبحاث العلمية في دمشق الذي كان يقوم باختبار وإنتاج الأدوية لعلاج الأمراض، بما فيها السرطان، في سوري.ا

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا