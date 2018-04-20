روسيا لا تنوي اقتراح أراضيها لعقد اللقاء بين ترامب وكيم

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا ليست مستعدة لتقديم ساحتها للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

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وردا على سؤال صحفي حول استعداد روسيا لتقديم أراضيها لعقد القمة الأمريكية الكورية الشمالية، أعلن لافروف: "لا، لا أعتقد أنه يجب علينا أن نقدم أي مبادرة في هذه المسألة".

وتتم حاليا التحضيرات للقاء رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، المخطط إجراؤه في 27 أبريل الجاري في المنطقة المنزوعة السلاح في شبه الجزيرة الكورية. كما لا يستبعد أن يجري كيم في مايو القادم لقاء مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأفادت وسائل إعلام سابقا بأن لقاء ترامب وكيم يمكن أن يتم في أراضي دولة ثالثة.

من جهته لم يستثن رئيس كوريا الجنوبية إمكانية عقد قمة ثلاثية بين سيئول وبيونغ يانغ وواشنطن لاحقا.

وكان الوضع في شبه الجزيرة الكورية ازداد توترا بشكل جدي عام 2017 بعد أن أجرت كوريا الشمالية سلسلة من التجارب الصاروخية وتجربة نووية. وفرضت الأمم المتحدة عقوبات جديدة على بيونغ يانغ، في حين دعت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى ممارسة الضغط على زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا