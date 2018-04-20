هيذر نويرت تنصح الرئيس الكوبي الجديد كيف يجعل بلاده "أكثر حرية وازدهارا"!

دعت الولايات المتحدة أمس الرئيس الكوبي الجديد ميغيل دياز كانيل إلى إنهاء ما وصفته بـ"القمع" في الجزيرة، منددة كذلك بالانتقال "غير الديمقراطي" على مستوى الرئاسة في كوبا.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في هذا الشأن: "نشعر بخيبة أمل من أن الحكومة الكوبية قد اختارت إسكات الأصوات المستقلة والحفاظ على احتكارها القمعي للسلطة، بدلا من السماح لشعبها بأن يكون لديه الخيار الحقيقي من خلال انتخابات حرة وعادلة وتنافسية".

وأسدت نويرت في هذا السياق نصائح للرئيس الكوبي الجديد داعية إياه إلى "اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين حياة الشعب الكوبي، واحترام حقوق الإنسان، ووضع حد للقمع، وإتاحة مزيد من الحريات السياسية والاقتصادية".

واستطردت المتحدثة الأمريكية في هذا السياق قائلة: "المواطنون الكوبيون لم يحصلوا على القدرة الحقيقية للتأثير على نتائج هذه العملية الانتقالية غير الديمقراطية".

وطالبت نويرت الرئيس الكوبي الجديد أيضا بـ "الاستماع إلى مطالب المواطنين الكوبيين والاستجابة لها، من أجل كوبا أكثر ديمقراطية وحرية وازدهارا".

وجرى يوم أمس انتخاب (في البرلمان) دياز كانيل، البالغ من العمر 57 عاما، ليصبح الرئيس الجديد لكوبا، في خطوة تعد انتقالا تاريخيا بعد نحو ستة عقود من حكم الأخوين كاسترو.

المصدر: أ ف ب

محمد الطاهر