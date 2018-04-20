ولاية ألاباما الأمريكية تعدم مدانا عمره 83 عاما

أعدمت السلطات في ولاية ألاباما الأمريكية مدانا بالقتل يبلغ من العمر 83 عاما، ونفذت عملية الإعدام في مؤسسة وليام سي هولمان الإصلاحية بمدينة أتمور.

وقال مركز معلومات عقوبة الإعدام، الذي يراقب تنفيذ أقصى عقوبة في الولايات المتحدة، أمس الخميس، إن تنفيذ الحكم في والتر مودي سيجعله يحل محل جون نيكسون، الذي أعدم في ولاية مسيسبي في ديسمبر 2005 وعمره 77 عاما، ليصبح أكبر من يُعدم من حيث العمر، منذ أعادت المحكمة العليا الأمريكية العمل بعقوبة الإعدام في 1976.

وأدين مودي بإرسال قنبلة بالبريد في عام 1989 قتلت القاضي روبرت فينس (58 عاما)، وبإرسال قنبلة أخرى قتلت روبرت روبنسون، وهو محام مختص بالحقوق المدنية بولاية جورجيا.

ويقول الادعاء إن مودي أرسل القنبلة للقاضي بسبب غضبه من إدانة سابقة في عام 1972 في قضية تتعلق بقنبلة أيضا، وإنه أرسل القنبلة الأخرى للمحامي لإرباك التحقيقات.

المصدر: رويترز